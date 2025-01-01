Dead Heat – Tödliches Rennen
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Dead Heat – Tödliches Rennen
Detective Pally LaMarr fädelt zusammen mit seinem Bruder Ray einen Super-Deal ein. Mit dem Kauf eines Rennpferds und dem Erlös aus den Wetteinnahmen wollen sie das große Geld machen. Doch die beiden Brüder vertrauen dem Falschen: Tony, ihr Jockey, ist bei einem Mafiaboss tief verschuldet und überlässt diesem das Rennpferd als Pfand. Pally und Ray sind außer sich.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MM CINELAW INTERNATIONALE FILMPRODUKTIONSGESELLSCHAFT. ALL RIGHTS RESERVED.