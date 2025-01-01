Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dead Heat – Tödliches Rennen

98 Min.Ab 12
MOVIESPHERE98 Min.Ab 12
MOVIESPHERE
Dead Heat – Tödliches Rennen

Dead Heat – Tödliches Rennen

Detective Pally LaMarr fädelt zusammen mit seinem Bruder Ray einen Super-Deal ein. Mit dem Kauf eines Rennpferds und dem Erlös aus den Wetteinnahmen wollen sie das große Geld machen. Doch die beiden Brüder vertrauen dem Falschen: Tony, ihr Jockey, ist bei einem Mafiaboss tief verschuldet und überlässt diesem das Rennpferd als Pfand. Pally und Ray sind außer sich.

Genre:
Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MM CINELAW INTERNATIONALE FILMPRODUKTIONSGESELLSCHAFT. ALL RIGHTS RESERVED.