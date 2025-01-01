Zum Inhalt springenBarrierefrei
Death of Me

95 Min.Ab 18
Planet Horror95 Min.Ab 18
Planet Horror
Death of Me

Ein Liebespaar erlebt die Hölle im Paradies. Während ihres Traumurlaubs wachen Christine und Neil im Hotel auf, ohne Erinnerung. Ihr Handyvideo zeigt, wie Leo sie nach einem Abend in einer Bar vergewaltigt, tötet und vergräbt. Doch Christine lebt! Ein nicht enden wollender Albtraum beginnt. Getrieben von grausamen Visionen geraten sie immer tiefer in den Sog eines tödlichen Rituals.

Genre:
Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film