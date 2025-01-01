Dein Leben gehört mir
Wenn sich die scheinbar große Liebe zu einem Albtraum entwickelt: Er ist aufmerksam, attraktiv, nahezu perfekt - mit Hannes scheint die Ärztin Malu ihren Traummann gefunden zu haben! Doch ein Blick hinter die Fassade lässt Zweifel aufkommen. Als Hannes' Verhaltensweisen immer seltsamer werden, trennt sich Malu von ihm. Für ihn ist aber noch lange nicht Schluss. Seine Obsession führt dazu, dass er der jungen Frau auf perfide Art und Weise nachstellt - ohne Spuren zu hinterlassen.
