Dementia: Gefährliche Erinnerung

87 Min.Ab 16
Planet Horror
Planet Horror
Kriegsveteran George leidet an Demenz. Sein entfremdeter Sohn Jerry heuert kurzerhand die Krankenschwester Michelle an, die sich um ihn kümmern soll. Aber unter ihrer Pflege verschlechtert sich Georges Zustand immer mehr. Schon bald ahnt er, dass es nicht nur seine Krankheit ist, die ihm allmählich den Verstand raubt. Denn hinter ihrer liebenswürdigen, fürsorglichen Fassade verbirgt die undurchsichtige Michelle ein dunkles Geheimnis.

Genre:
Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius