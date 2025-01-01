Der Bulle von Tölz: Zirkusluft
92 Min.Ab 12
Als der betuchte Bauer Johann Kiening erstochen wird, soll Kommissar Benno Berghammer für die Aufklärung des Mordfalles sorgen. Seine Ermittlungen führen ihn unter anderem zu einem kleinen Wanderzirkus, für den eine alte Bekannte arbeitet. Madeleine, mit der er vor 17 Jahren eine heiße Affäre hatte, ist als Dompteurin tätig. Die unerwartete Begegnung hält aber noch eine ganz andere Überraschung für Benno parat: Madeleines 16-jähriger Sohn Leo soll sein Sohn sein!
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH