Der Chaos-Dad
Multitalent Adam Sandler sorgt als Chaos-Dad für Schenkelklopfer. Als Lebemann Donny erfährt, dass er 43.000 Dollar Steuerschulden hat und quasi mit einem Bein im Knast steht, überlegt er fieberhaft, wie er sich aus der Misere befreien kann. Schließlich fällt ihm ein, dass er einen Sohn hat: Todd, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der kurz vor der Hochzeit mit der reichen Jamie steht. Donny beschließt, die Vater-Sohn-Beziehung aufzufrischen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN