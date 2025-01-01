Der Chaotenboss
96 Min. Ab 12
Der Chaotenboss
Zufällig lernen sich Edison, ein verrückter Erfinder, und der Industrielle McMillan beim Surfen kennen. McMillian ist von Edisons Ideen so begeistert, dass er ihn sogleich in sein Testament aufnimmt - und ihm seine Firma vermacht. Tatsächlich ist McMillan zwei Wochen später tot und der chaotische und manchmal etwas realitätsfremde Edison muss den Vorstandsvorsitz übernehmen. Dort ist nicht jeder von seinem Einfallsreichtum angetan, und Bradford, McMillans Neffe, erst recht nicht.
Comedy
12
12
