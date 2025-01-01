Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Clou

NBCUniversal124 Min.Ab 12
Paul Newman und Robert Redford in einer originellen Gaunerkomödie ... Chicago 1936: Während der Zeit der Prohibition schlägt sich der Kleinganove Johnny Hooker mit dem Stehlen von Brieftaschen durch. Dummerweise gerät er dabei eines Tages an einen Geldboten des Gangsterbosses Dale Lonnegan, und dieser findet das gar nicht witzig: Kurzerhand lässt er Hookers Freund ermorden. Um Rache zu üben, tut Hooker sich nun mit dem König der Trickbetrüger, Henry Gondorff, zusammen.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 1973
Altersfreigabe:
12
