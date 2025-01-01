Der Fall Kellermayr - Mit tödlichen Grüßen
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Der Fall Kellermayr - Mit tödlichen Grüßen
Eine Meldung wie eine Schockwelle: "Lisa-Maria Kellermayr ist tot". Am 29. Juli 2022 verbreitet sich diese Nachricht in der ganzen Welt. Bis heute ist der Fall Kellermayr noch immer nicht restlos aufgeklärt, doch es gibt neue Spuren. Diesen und dem möglichen Justizversagen widmet sich die exklusive Doku mit Investigativjournalist Oliver Das Gupta.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GALORE FILMS e. U. (Puls 4)