Der genialste Raubzug der US-Geschichte | True Crime Doku
Ein Banktresor wird von der Decke her aufgesprengt, und es fehlen über 2 Millionen Dollar an Wertgegenständen. Die Ermittler können einen der Freunde der Räuber ausfindig machen und versuchen, ihn als Köder zu benutzen, um die Gauner in die Falle zu locken. Insgesamt werden über 8 Millionen Dollar entwendet und das FBI kommt einer kriminellen Bande auf die Spur… "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
