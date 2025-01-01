Der große Zauber

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danny Masters träumt davon, ein großer Magier zu werden - wie einst sein Vater, der bei einer Entfesselungsnummer ums Leben kam. Bei seiner Verwandtschaft in Harding hofft er auf den Einstieg ins Showgeschäft, gerät jedoch an den zwielichtigen Stu Quiñones. Dieser erkennt das Talent des Jungen und möchte es prompt für seine kriminellen Machenschaften ausnutzen. Doch Danny plant eine riskante Aktion - und enthüllt dabei das Geheimnis um den Tod seines Vaters.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH