Der I-10 Predator: Jagd auf einen Serienentführer! | True Crime Doku
In dieser Folge geht es um die Entführung der elfjährigen Lea Henry in Texas und die fieberhafte Suche des FBI nach dem Täter. Parallelen zu früheren Fällen führen zur Identifizierung des "I-10 Predators", Gary Dale Cox. Die Dokumentation zeigt die nervenaufreibende Jagd der Ermittler, gestützt auf Zeugenhinweise und glückliche Zufälle. Leas Überlebenskampf und ihre Versuche der Dokumentation werden ebenso beleuchtet. Die Doku ist eine fesselnde True Crime Geschichte über Entführung und die unerbittliche Suche nach Gerechtigkeit. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.