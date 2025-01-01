Der Klang der Weihnacht
88 Min.Ab 6
Der Klang der Weihnacht
Geschäftsmann Brad Evans engagiert für seine Tochter Abigail eine Klavierlehrerin, um nach dem Verlust der Mutter wieder Weihnachtsfreude in ihr Leben zu bringen. Doch er ahnt nicht, dass es sich um Lizzie Moore handelt, die an der Musikschule arbeitet, die er und seine Kollegin schließen sollen. Während Lizzie eine tiefe Verbindung zu Abigail aufbaut, entfachen sich zugleich unerwartete Gefühle für Brad - und bringen sie in einen inneren Konflikt.
Genre:Feiertag, Drama, Romanze
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
