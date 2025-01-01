Der Mustervater 2 - Opa allein zu Haus
91 Min.Ab 12
Bei Familie Herrlich läuft derzeit alles rund: Vater Stefan ist gerade befördert und zum Geschäftsführer berufen worden, seine Frau Ines ist erfolgreiche Modedesignerin und die drei Kinder geben keinen Grund zu Beschwerden. Als unerwartet Stefans Mutter stirbt, gerät das Leben der Herrlichs aus den Fugen, denn Opa Hubert und Stefan kommen überhaupt nicht miteinander klar ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Roxy Film GmbH