Der Piratenschatz der Kokos-Insel | Doku
Der Piratenschatz der Kokos-Insel | Doku
Vom Rhein aus folgte er dem Lockruf des Goldes: der deutsche Schatzsucher August Gissler. Ende des 19. Jahrhunderts zog es den Remscheider auf die meist im Nebel verborgene Pazifikinsel Isla del Coco. Wie besessen suchte er dort 17 Jahre lang nach den unermesslichen Schätzen, die Piraten im Laufe der vergangenen Jahrhunderte hier vergraben haben sollen. Gissler holte sogar deutsche Siedler auf den winzigen Flecken Erde mitten im Ozean. Doch dann ging die Mission „Schatzinsel“ furchtbar schief... Die Geschichte der Menschheit ist ein gewaltiges Puzzle aus historischen Fakten und fantasievoller Fiktion. Da, wo sich beide Sphären berühren, entstehen Mythen und Legenden, die uns bis heute faszinieren und zahlreiche Rätsel aufgeben. Einige der größten Geheimnisse nimmt die Doku-Reihe „Myth Hunters“ unter die Lupe. In 13 packenden Episoden widmet sich Staffel 3 u.a. verlorenen Goldschätzen, der wunderbaren Welt der Inka, der Suche nach dem Heiligen Gral und vielen anderen spannenden Themen.