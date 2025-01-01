Vor TV
Der Prinz aus Zamunda
112 Min.Ab 12
112 Min.Ab 12
Vor TV
Der Prinz aus Zamunda
Prinz Akeem aus Zamunda steht kurz vor seinem 21. Geburtstag. Zeit zu heiraten, glauben seine Eltern und haben die passende Braut parat. Doch Akeem hat andere Pläne: Er mag die Auserwählte nicht, und das Leben im goldenen Käfig hat er auch satt. Also reist er nach New York, um dort die Frau seines Lebens zu finden ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 1988
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.