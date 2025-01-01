Der Schlächter von Edinburgh | True Crime Doku
Ein grausames Verbrechen schockiert England. Im malerischen Edinburgh werden zwei Mädchen brutal ermordet aufgefunden. Der Doppelmord enthüllt die kriminelle Vergangenheit eines grausamen Mörders Schottlands, der auch "Der Schlächter von Edinburgh" bekannt wurde. Es dauerte 30 Jahre gewissenhafte Polizeiarbeit und eine Gesetzesänderung, um diesen Fall zu knacken. "Crimes that shook Britain" erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze.