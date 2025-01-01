Vor TV
Der tierisch verrückte Bauernhof
86 Min.Ab 0
86 Min.Ab 0
Vor TV
Der tierisch verrückte Bauernhof
Ist der Bauer vom Hof, tanzen die Tiere in der Scheune ... Denn was die Menschen nicht wissen: Ihre Kühe und andere Nutztiere sind intelligent, vergnügungssüchtig und laufen sogar auf zwei Beinen. So ist Bulle Otis der heißeste Tänzer des Bauernhofs, und auch sonst hat er nur Streiche im Sinn. Als allerdings sein Vater Ben, der Chef des Hofs, stirbt, wählen die anderen Tiere Otis zu seinem Nachfolger. Erst langsam lernt der junge Bulle, was es heißt, Verantwortung zu tragen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures Global