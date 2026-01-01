Der Weg war sein Ziel: Zu Fuß von München nach Venedig
Der Weg über die Alpen, von München nach Venedig, 28 Tage unterwegs in südlicher Richtung, durch abwechslungsreiche Landschaften. `Erfinder' und Initiator des großartigen Fernwanderwegs ist Ludwig Graßler, der Ende der 70er Jahre darüber seinen ersten Bildband und Wanderführer veröffentlichte. Wer auf seinen Spuren unterwegs ist, erlebt die Ruhe der Natur, lernt interessante Menschen kennen und findet letztendlich auch ein Stück näher zu sich selbst.
