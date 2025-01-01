Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der weiße Hai III

95 Min.Ab 16
Der weiße Hai III

Ein Unterwasser-Freizeitpark ist die neueste Attraktion an der Küste Floridas. Am Tag der Eröffnung gelingt es einem Hai, durch ein beschädigtes Gitter in das Gelände des Parks zu schwimmen. Die Mitarbeiter können das Tier einfangen. Sie ahnen dabei nicht, dass es sich hier lediglich um ein Jungtier handelt, dessen viel größere und gefährlichere Mutter schon auf der Suche nach ihrem Sprössling ist.

Genre:
Thriller, Horror
Produktion:
US, 1982
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH