Vor TV
Der weiße Hai IV
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Vor TV
Der weiße Hai IV
Ellen Brody lebt mit ihrem jüngeren Sohn immer noch in Amity. Dieser wird - wie sein Vater - von einem weißen Hai getötet. Ellen zieht zu ihrem älteren Sohn Michael auf die Bahamas, um dort die schlimmen Geschehnisse zu verarbeiten. Ihre Trauer wird früh unterbrochen, als ein Killer-Hai versucht, Michael und dessen Tochter zu verspeisen. Mit dem Gedanken, dass der Hai aus Rache ihre ganze Familie auslöschen will, macht sich Ellen bereit für den Kampf mit der Bestie.
Genre:Thriller, Horror, Abenteuer
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH