Deutschland zur Stunde 0
58 Min.Ab 6
Der Zweite Weltkrieg hatte Leid, Not und Elend auch über die deutsche Bevölkerung gebracht. Musste sich die Mehrheit der Deutschen dem Nazi-Regime über Jahre hinweg beugen, so wurde sie zum Kriegsende durch massive Bombardements der Alliierten und Gräueltaten der Siegermächte blutig bestraft. Von historischen Gebäuden und ehemals glanzvollen Städten blieb nichts übrig, als Schutt und Asche. Die Menschen mussten sich nicht nur von der Diktatur erholen, sondern auch das gesamte Land aus Ruinen wieder aufbauen. Es war die schlimmste Zeit in der Geschichte des deutschen Volkes: Deutschland in der Stunde Null.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DEU, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH