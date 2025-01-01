Die Baumhaus-Profis - Frankreich Special
Das Baumhaus-Design entwickelt sich permanent weiter. Und viele Meister verfolgen mit ihren Kreationen eine eigene Philosophie. Um sich inspirieren zu lassen und neue Techniken kennenzulernen, reist Pete Nelson deshalb nach Frankreich. Dort trifft sich der „Treehouse Master“ mit Alain Laurens, der mit seinem Team seit zwanzig Jahren beeindruckende Konstruktionen errichtet. Bevor Pete die Werke seines Kollegen in Augenschein nimmt, zeigt ihm Alain den ältesten Baum von Paris. Die Robinie ist 400 Jahre alt und steht direkt neben der berühmtesten Kathedrale der Welt.
