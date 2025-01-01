Die bleierne Zeit
103 Min.Ab 16
Die bleierne Zeit
Juliane und Marianne wachsen in Westdeutschland der Nachkriegszeit auf - in jener "bleiernen Zeit", die von starren gesellschaftlichen Normen geprägt ist. Die politischen Umbrüche der 1960er Jahre wecken in beiden den Wunsch nach Veränderung. Während Juliane für Frauenrechte kämpft und Demonstrationen organisiert, radikalisiert sich Marianne und schließt sich einer terroristischen Gruppe an. Als sie verhaftet wird, bleibt Juliane an ihrer Seite - trotz aller Gegensätze.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1981
Altersfreigabe:
16
