Die Farben des Herbstes
108 Min.Ab 0
Der junge John will unbedingt Maler werden und reist deswegen aufs Land zu seinem Idol Nicolai Seroff. Aber der alte Künstler hat der Kunst und auch dem Leben den Rücken zugewandt. Doch je besser sich beide kennenlernen, desto mehr entdeckt der geniale Künstler dank des Jungen seine Leidenschaft für die Malerei und das Leben wieder. - Armin Mueller-Stahl in einer seiner größten Rollen!
Genre:Drama
