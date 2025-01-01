Die Freunde des Bräutigams
Die Freunde des Bräutigams
Draußen an der Küste von Long Island besuchen vier Mittdreißiger ihren Kumpel Paulie. Der ist im Begriff, das freie Junggesellendasein zugunsten der Fesseln der Ehe aufzugeben. Obwohl alle ihr Bestes versuchen, um ungezwungen Spaß zu haben, wird bald deutlich, dass jeden der Jungs Sorgen plagen. Es kriselt in Jimbos Ehe, T.C. ist heimlich schwul, und Paulie fürchtet die Pflichten der Vaterschaft.
Genre:Comedy
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH