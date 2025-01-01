Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Geschichte vom kleinen Muck

96 Min.Ab 0
DEFA TV96 Min.Ab 0
DEFA TV
Der kleine Muck, im Besitz von rasenden Zauberpantoffeln und einem Stab der Schätze aufspürt, wird aus Neid von Höflingen bestohlen und aus dem Palast geworfen. Mithilfe eines Zauberbaums kann Muck sich gegen die Diebe wehren. Anschließend wandert er in die Wüste und erkennt, dass nicht Reichtum sondern Freundschaft und Liebe zählen.

Genre:
Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© DEFA-Studio für Spielfilme, Potsdam-Babelsberg