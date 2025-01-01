Die Geschichte vom kleinen Muck
96 Min.Ab 0
Der kleine Muck, im Besitz von rasenden Zauberpantoffeln und einem Stab der Schätze aufspürt, wird aus Neid von Höflingen bestohlen und aus dem Palast geworfen. Mithilfe eines Zauberbaums kann Muck sich gegen die Diebe wehren. Anschließend wandert er in die Wüste und erkennt, dass nicht Reichtum sondern Freundschaft und Liebe zählen.
Genre:Kinder, Fantasie
0
Copyrights:© DEFA-Studio für Spielfilme, Potsdam-Babelsberg