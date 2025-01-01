Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die große Versuchung - Lügen bis der Arzt kommt

109 Min.Ab 0
ServusTV109 Min.Ab 0
ServusTV
Die große Versuchung - Lügen bis der Arzt kommt

Die große Versuchung - Lügen bis der Arzt kommt

Das heruntergekommene Hafenstädtchen Tickle Head auf Neufundland braucht unbedingt einen Arzt. Nur dann würde ein Ölkonzern auf der Insel eine Fabrik eröffnen. Mit allerlei Tricks und Intrigen versuchen die Ortsbewohner, den jungen Schönheitschirurgen Paul Lewis zum Bleiben zu bewegen. Doch eine Komplikation jagt die andere. Komödie von Don McKellar mit Brendan Gleeson und Taylor Kitsch.

Altersfreigabe:
0