Die Hafenstadt
94 Min.Ab 16
Die junge Berit wuchs in Internaten und Schulen für schwererziehbare Kinder auf. Nach einer gescheiterten Beziehung versucht sie, sich im Hafenbecken von Göteborg das Leben zu nehmen. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Der Matrose Gösta wird ihr Retter und später ihre große Liebe. Als Berit ihm jedoch von ihrer Vergangenheit erzählt, möchte er sich trennen ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1948
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH