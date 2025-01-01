Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Hochzeit meiner besten Freundin

Die Hochzeit meiner besten Freundin

88 Min.Ab 6
Planet Romance88 Min.Ab 6
Planet Romance
Die Hochzeit meiner besten Freundin

Die Hochzeit meiner besten Freundin

Mitch und Elizabeth sind beste Freunde - wobei Mitch mehr für sie fühlt, als er zugeben will. An ihrem letzten Tag im College macht Elizabeth Mitch einen Vorschlag: wenn sie in 10 Jahren noch nicht vergeben ist, heiratet sie ihn. 10 Jahre später: Elizabeth wird in einer Woche heiraten. Mitch will eilt zu ihr um endlich Elizabeth´s Herz zu erobern, bevor sie den anderen Typen heiratet.

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Tiberius Film