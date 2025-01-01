Die Hölle - Inferno
89 Min.Ab 16
Die türkischstämmige Özge Dogrul kennt keine Langeweile. Neben dem Thaiboxen arbeitet die Wienerin als Taxifahrerin und besucht die Abendschule. Doch dann verändert sich ihr Leben schlagartig. Özge beobachtet, wie eine Prostituierte bestialisch ermordet wird. Der Täter hat Özge gesehen und kennt ihr Zuhause. Kommissar Christian Steiner versucht die junge Frau zu schützen. Ein wildes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Actionthriller von Stefan Ruzowitzky, mit Violetta Schurawlow und Tobias Moretti.
