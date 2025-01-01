"Die Hydraulik ist im Eimer" | Ice Pilots
Ein weiterer, harter Winter steht den Ice Pilots von Buffalo Airways bevor. Vielleicht sogar die brutalste Saison überhaupt. Denn die Wetter Bedingungen sind äußerst schlecht. Außerdem geht eine Lieferung in den ganz hohen Norden mit der DC-3 geht schief, als ein Blizzard und ein defekter Ölkühler zusammentreffen – Gord und Sean müssen notlanden. Unterdessen soll Neuling Duane Hicks Buffalo Airways in die Zukunft führen. Hier seht ihr Folge 1. der 3. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.