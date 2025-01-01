Die Legende von Aang
100 Min.Ab 6
Die Legende von Aang
Luft, Wasser, Feuer, Erde: In einer Welt weit vor unserer Zeit herrschte Frieden zwischen den Elementen und ihren Nationen. Der Avatar, der Meister aller Elemente, hielt das Gleichgewicht zwischen ihnen. Als er plötzlich verschwindet, versucht die Feuernation, alle Macht an sich zu reißen. Eine dunkle Zeit bar jeder Hoffnung beginnt. Doch dann findet Wasserbändigerin Katara einen mysteriösen Jungen, der jahrelang im Eis gefangen war. Ist der zwölfjährige Aang der neue Avatar?
Genre:Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.