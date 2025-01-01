Die Lust am Schlemmen
Schlemmen heisst Essen ohne Angst - auch vor Kalorien. Schlemmen ist die Antwort des Geniessers auf Convenience Food, lieblose Nahrungsaufnahme und ständige Selbstkontrolle dessen, was man essen oder besser meiden sollte. Der zeitgemässe Schlemmer weiss: Auf die Menge und die Häufigkeit kommt es an, und es muss beileibe nicht immer das Teuerste sein. Der Immunologe und Kochbuchautor Beda Stadler ist bekennender Schlemmer und Verfechter des vernünftigen Genusses. Sein Rezept für eine Emmentaler Bouillabaisse ist der leichte Einstieg ins Thema Schlemmen, das der Spitzenkoch Didi Bruna in seinem Restaurant Didi¿s Frieden in Zürich vom amuse-bouche bis zum Dessert so einfallsreich, unprätentiös und verführerisch variiert, dass der Appetit schon beim Zuschauen kommt.