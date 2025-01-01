Die Olsenbande
77 Min.Ab 12
Die Olsenbande
Egon Olsen, glückloser Chef der nach ihm benannten Mini-Bande, kehrt unverdrossen und mit neuem Tatendrang aus dem königlichen Knast ins zivile Leben zurück. Flugs entwickelt er mit seinen Kumpanen Benny und Kjeld einen „todsicheren“ Jahrhundertplan, der mächtig-gewaltig und vor allem millionenschwer ist. An ihrer Seite Kjedls Frau Yvonne, die für das richtige Tempo und Outfit sorgt.
Genre:Comedy
12
Copyrights:© 1968 DEFA-Stiftung. All rights reserved.