Die Olsenbande

77 Min.Ab 12
DEFA TV77 Min.Ab 12
DEFA TV
Egon Olsen, glückloser Chef der nach ihm benannten Mini-Bande, kehrt unverdrossen und mit neuem Tatendrang aus dem königlichen Knast ins zivile Leben zurück. Flugs entwickelt er mit seinen Kumpanen Benny und Kjeld einen „todsicheren“ Jahrhundertplan, der mächtig-gewaltig und vor allem millionenschwer ist. An ihrer Seite Kjedls Frau Yvonne, die für das richtige Tempo und Outfit sorgt.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 1968 DEFA-Stiftung. All rights reserved.