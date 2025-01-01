Die Rettungshunde - Hochzeitsreise in den Tod
87 Min.Ab 16
Tom nimmt schweren Herzens Abschied von der Hunderettungsstaffel, um einen leitenden Posten in Berlin anzunehmen. Privat freut er sich auf die Hochzeit seines Freundes Tilo. Auf einer einsamen Straße kommt es zur Katastrophe. Der Bus der Hochzeitsgesellschaft verunglückt und stürzt in eine Schlucht. Das Leben der Schwerverletzten hängt an einem seidenen Faden und bei der schwangeren Braut setzen die Wehen ein. Tom schickt seinen Rettungshund, Labrador Hitch, los, um Hilfe zu holen.
Altersfreigabe:
16Gewalt