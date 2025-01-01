Die Treue-Testerin - Spezialauftrag Liebe
92 Min.Ab 6
Die Treue-Testerin - Spezialauftrag Liebe
Franziska hält nichts von der Liebe, von der Ehe ganz zu schweigen. Früher oder später betrügt jeder Mann seine Frau, davon ist die 29-Jährige felsenfest überzeugt. Aus gutem Grund: Als Treuetesterin überführt sie untreue Männer im Auftrag der misstrauischen Ehefrauen. Ihre Trefferquote liegt bei 100 Prozent. Doch dann wird Franziska auf Markus angesetzt, an dem jeder Reiz abzuprallen scheint. Gibt es tatsächlich noch treue Männer?
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
