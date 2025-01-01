Die Truckerin - Eine Frau geht durchs Feuer
90 Min.
Ab 12
Die Truckerin - Eine Frau geht durchs Feuer
Annette Frier mischt als toughe Truckerin Toni die Brummifahrer-Szene ordentlich auf: Nach dem mysteriösen Tod ihres Mannes Andy muss Toni die Familienspedition retten. Also schwingt sie sich hinters Steuer eines 18-Tonners und fährt Fracht quer durch Europa. Doch einigen Auftraggebern ist die allzu neugierige Witwe ein Dorn im Auge, denn Toni ist fest entschlossen, die Umstände von Andys Tod zu klären. Ihre Hartnäckigkeit bringt sie schließlich in Lebensgefahr ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:DE, 2016
