Die verzauberte Schneekugel
Meg (Alicia Witt) ist eine gestresste, mürrische TV-Produzentin, die kurz vor dem Weihnachtfest mit ihrem Team noch einen Feiertagseventfilm fertig stellen soll. Und um dieses Aufgabe noch zu erledigen, ist sie zu allem bereit. Nur auf sich und die Arbeit fokussiert schikaniert sie ihr Team bis aufs Äußerste. Alles im Film soll so märchenhaft aussehen, wie die Welt in der Schneekugel, die sie am Set steht's bei sich trägt. Dieser Wunsch wird jedoch schneller Realität als sie zu träumen wagte: Nach einem Schlag auf den Kopf, erwacht die selbstverliebte, bisher nur in Karriereschritten denkende Meg, mitten in dieser Schneekugelwelt, die sie sich für Ihre Zuschauer erdacht hat. In dieser Welt ist sie mit einem Holzfäller verheiratet und muss sich um zwei Kinder kümmern. Ein "Job" , der in dieser kleinen Schneekugelidylle, viel schwieriger ist, als sie je erwartet hätte. Langsam aber sicher erkennt sie, dass es in der Weihnachtszeit, um weitaus mehr geht, als um Konsum und schnellen Erfolg.