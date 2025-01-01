Die Waschmaschine
25 Min.Ab 0
25 Min.Ab 0
Die Waschmaschine
„Keine Garantie. Nur Selbstabholung“ Simon und Lea, ein junges Paar, wollen ihre lädierte Waschmaschine lieber online verscherbeln, als sie selbst zu entsorgen. Hassan meldet sich auf die Anzeige und holt das Teil tatsächlich ab. Die Sache scheint geritzt. Leider nicht ganz, denn als Hassans Wohnung unter Wasser steht kommt die unterhaltsame Beobachtungsstudie über Vorurteile, falschen Stolz und ganz viel schlechtes Gewissen erst so richtig in Fahrt.
Genre:COMEDY, DRAMA, DRAMEDY
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hartl/Hawliczek/Höller/Dohr