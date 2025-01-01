Dieses Auto fühlt sich VERBOTEN gut an! | Mazda CX-60 mit 3,3L Diesel?!
DAS Auto will wirklich jeder haben: Der Mazda CX-60 mit 3,3-Liter-Sechszylinder-Diesel! Allein der Motor macht ihn schon zu einem echten Traumwagen. Aber Mazda legt noch einen drauf: Statt Downsizing gibt's hier echtes Rightsizing. Der CX-60 ist dabei nicht nur stark, sondern auch effizient! Laut Hersteller soll der Verbrauch bei gerade mal 5,0 Litern auf 100 km liegen – für einen großen SUV mit Reihensechser fast zu schön, um wahr zu sein. Das testen wir natürlich! In unserer Verbrauchsfahrt nehmen wir den Mazda CX-60 ordentlich ran – und vergleichen ihn direkt mit dem Skoda Kodiaq. Wie sparsam ist der CX-60 wirklich? Hält der 3,3-Liter-Diesel, was Mazda verspricht?
