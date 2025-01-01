Direct Contact
85 Min.Ab 18
Der Ex-Marine Mike Riggins sitzt wegen Waffenschmuggels in dem weltweit härtesten Gefängnis Vratza. Eines Tages bekommt er Besuch von Clive Connelly, einem Gesandten der US-Botschaft, der Mike einen Deal anbietet: Rettet er die entführte Amerikanerin Ana Gale aus der Gewalt des Warlords Vlado und seines sadistischen Generals Drago, bekommt er seine Freiheit zurück. Mangels besserer Optionen nimmt Mike den gefährlichen Job an ...
Genre:Action
Produktion:US, 2008
