dokFilm: Clint Eastwood - Der letzte seiner Art
Auch mit Mitte 90 ist er ein hellwacher, kritischer Geist geblieben, immer noch ist Clint Eastwood aktiv. Das Porträt des Schauspielers, Regisseurs und Produzenten zeigt aber auch die Schattenseiten seines Lebens. Seinen Weg nach oben schoss er sich quasi frei - in der Westernserie "Tausend Meilen Staub" errang er ersten Ruhm, als namenloser Revolverheld in Sergio Leones Dollar-Trilogie wurde er zur internationalen Filmikone. Die Filmreihe "Dirty Harry" trug zu seiner weiteren Popularität bei. Ab den 1970er-Jahren baute er sich eine zweite - nicht minder erfolgreiche -Karriere als Regisseur und Produzent auf. Vier Oscars zählen zu den vielen Trophäen, die er einsammelte. Erst 2024 erschien seine jüngste Regiearbeit "Juror #2". Regisseurin Clélia Cohen zeichnet Eastwoods Weg nach oben nach und setzt einen Schwerpunkt auf seine Beschäftigung mit den Schattenseiten der USA sowie auch seiner eigenen Person.