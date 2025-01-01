dokFilm: Stillstand
Die Covid-19-Pandemie hat weltweit tiefgreifende und noch nicht vollständig absehbare Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Der Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter beleuchtet diese Veränderungen am Beispiel der Millionenstadt Wien. Der Film zeigt die unmittelbaren Folgen der Pandemie und die Reaktionen der Menschen auf die Krise. Regisseur Nikolaus Geyrhalter begann bereits in der Frühphase der Pandemie mit den Dreharbeiten zu ‚Stillstand’. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen filmte er menschenleere Orte und führte Interviews mit Betroffenen. Die Doku beleuchtet auch die sozialen Auswirkungen der Pandemie. Viele Menschen arbeiteten unermüdlich daran, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Pandemie brachte neue Herausforderungen und Lernprozesse mit sich. ‚Stillstand’ zeigt Momentaufnahmen, wie die Menschen in Wien mit diesen Herausforderungen umgingen und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Krise zu bewältigen. Der Film dokumentiert die Rettungsversuche und Erklärungsmuster, die in dieser außergewöhnlichen Zeit entwickelt wurden.