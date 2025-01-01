Doku: Das Verschwinden des mächtigsten Kultgegenstands der Welt
Das spurlose Verschwinden der 'Bundeslade' ist bis heute eines der größten Rätsel der Menschheit. Der Kultgegenstand wird bis heute weltweit gesucht. In unserer neuen historischen Doku gehen wir diesem mysteriösen Verschwinden auf den Grund. Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokumentarfilmen, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen.
