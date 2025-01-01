Doku: Der wahre Ort der 10 Gebote | Mythen der Geschichte
Der Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Übergabe der Zehn Gebote am Berg Sinai zählen zu den bekanntesten Kapiteln der Bibel. Sir Colin Humphrey, Professor für Physik in Cambridge, entdeckte eine neue Route des Exodus. Sie führte nicht über die Sinai-Halbinsel, sondern durch die arabische Wüste und das Rote Meer am Golf von Akaba. Humphrey glaubt, dass der biblische Berg Sinai ein Vulkan war, der den Israeliten bei Tag durch eine Rauchsäule, bei Nacht durch eine Feuersäule den Weg zeigte. Für ihn ist der Berg Bedr, ein Vulkan in der Wüste Saudi Arabiens, der wahre Berg Gottes. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.