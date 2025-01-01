Doku: So brutal endete der 2. Weltkrieg - USA vs Japan
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Doku: So brutal endete der 2. Weltkrieg - USA vs Japan
Im Frühjahr 1945 wird deutlich, dass der Preis für einen amerikanischen Sieg über Japan sehr hoch sein wird. Schließlich müsste das Inselreich erobert werden und Armee und Bevölkerung scheinen fest entschlossen, buchstäblich bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Doch dann bereiten die USA einen Einsatz vor, mit dem der Widerstand ohne große eigene Verluste gebrochen werden soll: Am 6. August 1945 werfen sie über der Großstadt Hiroshima „Little Boy“ ab – die erste Atombombe der Geschichte.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12