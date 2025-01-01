Don't Move - Halt still!
86 Min.Ab 12
Der Geologe Adam muss berufsbedingt auf einen Camping-Trip in die Wildnis. Seine Frau Gwynneth begleitet ihn - um die kriselnde Ehe zu retten und um ihrem Liebhaber zu entfliehen. Doch mitten in der Nacht ist eine hochgiftige Schlange in ihr Zelt gekrochen. Ohne Handynetz und mit nur einer Dosis des Gegenmittels müssen sie sich ruhig verhalten und hoffen, dass die Schlange verschwindet...
Genre:Thriller, Horror
12
