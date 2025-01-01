Doom - Der Film
101 Min.Ab 18
Doom - Der Film
Irgendwann in der Zukunft: In einer Forschungsstation auf dem Mars gelingt es, die letzten zehn Prozent des menschlichen Erbguts zu entschlüsseln. Die Wissenschaftler träumen davon, die Menschheit durch die neu gewonnenen Informationen von allen Krankheiten zu befreien. Als Versuchskaninchen dient ein zum Tode verurteilter Krimineller - mit ungeahnten Konsequenzen: Der Sträfling verwandelt sich in ein bestialisches Monster, das für Chaos und Zerstörung sorgt ...
Genre:Action, Horror, Science Fiction
Produktion:US, 2005
18GEWALT
