Doppelmord

101 Min.Ab 12
Paramount101 Min.Ab 12
Paramount
Doppelmord

Oscar-Preisträger als Bewährungshelfer: Tommy Lee Jones alias Travis Lehman ist dafür verantwortlich, dass die frisch aus dem Gefängnis entlassene Libby Parsons keinen Mist baut. Das entpuppt sich als schwerer als gedacht. Denn Libby findet heraus, dass ihr Mann - für dessen angebliche Ermordung sie unschuldig im Gefängnis saß - quicklebendig ist.

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1999
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© Paramount Pictures Int. Ltd.